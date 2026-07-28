В Капитолии прошла церемония прощания с Линдси Грэмом*

Сотни американских законодателей собрались в ротонде Капитолия на церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Гроб политика, покрытый флагом США, установили в центре зала. Об этом пишет Daily Mail.

Память сенатора почтили представители обеих партий, бывшие парламентарии и члены администрации. Музыку исполнил оркестр Военно-воздушных сил США — Грэм* прослужил в них более 30 лет.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал умершего «настоящим американским оригиналом». Он вспомнил его умение убеждать оппонентов и шутки, которые заставляли коллег смеяться до боли в животе.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн отметил, что Грэм* серьёзно относился к своей работе, но при этом мог мгновенно разрядить обстановку и рассмешить весь зал.

После церемонии в Капитолии прощание продолжилось в Вашингтонском кафедральном соборе. Ожидалось, что там выступит президент США Дональд Трамп, а среди гостей будут Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Незадолго до смерти Грэм* посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали поставки вооружений, новые антироссийские санкции и контакты Киева с администрацией Трампа.