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28 июля, 16:22

В Капитолии прошла церемония прощания с Линдси Грэмом*

Сестра покойного Линдси Грэма Дарлин Грэм Нордон во время церемонии прощания с сенатором. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Сестра покойного Линдси Грэма Дарлин Грэм Нордон во время церемонии прощания с сенатором. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Сотни американских законодателей собрались в ротонде Капитолия на церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Гроб политика, покрытый флагом США, установили в центре зала. Об этом пишет Daily Mail.

Память сенатора почтили представители обеих партий, бывшие парламентарии и члены администрации. Музыку исполнил оркестр Военно-воздушных сил США — Грэм* прослужил в них более 30 лет.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал умершего «настоящим американским оригиналом». Он вспомнил его умение убеждать оппонентов и шутки, которые заставляли коллег смеяться до боли в животе.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн отметил, что Грэм* серьёзно относился к своей работе, но при этом мог мгновенно разрядить обстановку и рассмешить весь зал.

После церемонии в Капитолии прощание продолжилось в Вашингтонском кафедральном соборе. Ожидалось, что там выступит президент США Дональд Трамп, а среди гостей будут Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Вэнс похлопал гроб с сенатором Грэмом* на церемонии прощания
Вэнс похлопал гроб с сенатором Грэмом* на церемонии прощания

Незадолго до смерти Грэм* посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали поставки вооружений, новые антироссийские санкции и контакты Киева с администрацией Трампа.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Полина Никифорова
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