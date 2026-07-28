Вэнс похлопал гроб с сенатором Грэмом* на церемонии прощания

Вице-президент США Джей Ди Вэнс попрощался с сенатором Линдси Грэмом*, похлопав гроб с его телом. Кадры церемонии прощания с известным политиком-русофобом вызвали неоднозначную реакцию в интернете.

Вице-президент США попрощался с сенатором Грэмом*. Видео © Х /Rapid Response 47

На опубликованных кадрах видно, как Вэнс приближается к покрытому американским флагом гробу, несколько раз хлопает по нему ладонью в качестве прощального жеста и молча отходит в сторону.

Трансляция этого момента моментально разошлась по соцсетям, где мнения пользователей кардинально разделились. Одни комментаторы одобрили действия вице-президента и выразили соболезнования в связи с утратой. Другие же восприняли эпизод с сарказмом, заявив, что Грэм* наконец-то обрёл свой истинный дом в аду.

Напомним, в здании Капитолия США проходит церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Гроб с телом политика доставлен в здание, где с ним могут попрощаться коллеги и представители власти. Церемония рассчитана на 2 дня — 28 и 29 июля. В мероприятиях ожидается участие американских политиков, членов Сената и иностранных представителей. Среди гостей ожидают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского.

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