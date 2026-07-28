В здании Капитолия США началась церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Гроб с телом политика доставили в здание, где с ним смогут попрощаться коллеги и представители власти.

В США началась церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом*. Видео © Х / Gina Beana Fofina

Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года после внезапной непродолжительной болезни. За свою политическую карьеру он неоднократно выступал с жёсткими заявлениями по вопросам международной безопасности. Сенатор занимал активную позицию по отношению к России, Ирану и Китаю, а также последовательно поддерживал политику Израиля.

Церемония прощания рассчитана на два дня — 28 и 29 июля. В мероприятиях ожидается участие американских политиков, членов Сената и иностранных представителей. Среди возможных гостей называют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее появились подробности последних минут жизни сенатора Линдси Грэма*. Прибывшие к его дому медики пытались провести сердечно-лёгочную реанимацию. Экстренный вызов поступил вечером в субботу из дома политика на Капитолийском холме. Сообщалось о человеке с жалобами на боль в груди.

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