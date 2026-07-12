Появилась полная хронология выезда скорой к умершему от сердечного приступа Грэму*
WP: Врачи скорой пытались реанимировать Грэма* после сердечного приступа
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Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в дом скончавшегося сенатора Линдси Грэма*, провели ему сердечно-лёгочную реанимацию. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на аудиозапись переговоров полицейских частот.
По данным издания, экстренные службы получили вызов около 20:30 в субботу (3:30 мск воскресенья) от человека с болью в груди. Спустя примерно 25 минут медики доложили, что проводят СЛР, а у мужчины в доме диагностирован сердечный приступ.
«Экстренные медицинские службы получили вызов примерно в 20.30 в субботу (3.30 мск воскресенья — Прим. Life.ru) к человеку с болью в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму*... Примерно 25 минут спустя сотрудники экстренных служб заявили, что проводится сердечно-легочная реанимация и что у мужчины в доме сердечный приступ», — пишет газета.
Около 21:30 (4:30 мск) из дома сенатора на носилках вывезли мужчину и доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона**. Медики боролись за его жизнь, но спасти политика не удалось. Смерть наступила в возрасте 71 года.
Грэм*, сенатор-республиканец от Южной Каролины, был известен своей русофобской позицией и активной поддержкой Киева, а также последовательно выступал за жёсткие санкции против России, Ирана и Китая. Он также был ярым сторонником Израиля. 9 июля ему исполнился 71 год.
Напомним, сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля, незадолго до смерти посетил подземное производство дронов на Украине, назвал технологии современными и заявил, что США ошибаются, отказываясь от сотрудничества с Киевом. По словам Трампа, Грэм звонил ему после возвращения, жаловался на усталость от долгой поездки, но был в хорошем настроении.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан в России нежелательной организацией.