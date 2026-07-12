Трамп заявил, что Грэм* звонил ему перед смертью и жаловался на усталость

Президент США Дональд Трамп рассказал, что сенатор Линдси Грэм* звонил ему незадолго до своей кончины. По словам бывшего президента США, политик вернулся из поездки на Украину и пожаловался на сильную усталость. Грэм*, по словам Трампа, находился в хорошем расположении духа, но отметил, что длительная командировка его измотала.

«Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. <...> Он сказал: «Я устал, потому что это была долгая поездка»», — сообщил Трамп в интервью CNN.

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