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Регион
12 июля, 15:53

Трамп заявил, что Грэм* звонил ему перед смертью и жаловался на усталость

Обложка © ТАСС / AP/Ohad Zwigenberg

Обложка © ТАСС / AP/Ohad Zwigenberg

Президент США Дональд Трамп рассказал, что сенатор Линдси Грэм* звонил ему незадолго до своей кончины. По словам бывшего президента США, политик вернулся из поездки на Украину и пожаловался на сильную усталость. Грэм*, по словам Трампа, находился в хорошем расположении духа, но отметил, что длительная командировка его измотала.

«Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. <...> Он сказал: «Я устал, потому что это была долгая поездка»», — сообщил Трамп в интервью CNN.

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Напомним, сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в возрасте 71 года, незадолго до смерти посетил подземное производство дронов SkyFall на Украине, где ознакомился с ударными БПЛА Vampire, FPV-аппаратами Shrike и перехватчиками P1-SUN, назвал технологии современными и заявил, что США совершают ошибку, отказываясь от сотрудничества с Киевом в этой сфере.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Анастасия Никонорова
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