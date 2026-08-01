Стали известны планы США и Израиля нанести жёсткий удар по энергоинфраструктуре Ирана

США и Израиль могут провести масштабную операцию против энергетической инфраструктуры Ирана в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, речь идёт об одной из наиболее масштабных кампаний ударов по объектам энергетического сектора страны. Возможная атака, как утверждается, может состояться уже в ближайшие выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможность достижения соглашения с Ираном сохраняется, однако признал снижение уровня доверия к иранским властям. Американский лидер также отметил, что Тегеран предоставлял недостоверные сведения о ходе переговоров и действовал не в соответствии с заявленными договорённостями.