Трамп заявил о сохраняющейся возможности сделки между США и Ираном

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всё ещё может достичь соглашения с Тегераном, несмотря на новый виток напряжённости и возобновление боевых действий. Президент США сделал это заявление во время заседания кабинета в Кэмп-Дэвиде.

На вопрос журналистов, считает ли он возможным заключение сделки с Ираном в текущих условиях, американский лидер ответил утвердительно: «Да, можно».

При этом Трамп заявил, что его доверие к иранским властям снизилось. По словам президента США, Тегеран, как он считает, продолжал искажать информацию о ходе переговоров и действовал вопреки заявленным контактам.

«Я теряю веру в них, потому что они лгут и искажают суть переговоров», – сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что США сейчас находятся в выгодном положении и добиваются победы. Кроме того, он вновь подчеркнул, что военный потенциал Ирана, по его оценке, получил серьёзный ущерб.

Ранее Life.ru писал, что Киев предложил США и странам Персидского залива обмениваться опытом в сфере беспилотников в обмен на поставки вооружения. Украинская сторона заявила о готовности передавать партнёрам наработки, полученные в ходе боевых действий. В Киеве считают, что технологии противодействия дронам могут быть востребованы за рубежом.