В Киеве снова хотят помогать США в войне с Ираном в обмен на американское оружие

Украина готова делиться с США и странами Персидского залива опытом и технологиями в сфере беспилотников, если взамен будет получать вооружение. Об этом Politico сообщил неназванный украинский чиновник. По словам собеседника издания, Киев рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас», — заявил источник.

Он также отметил, что за время конфликта Украина накопила большой опыт в противодействии беспилотникам. Именно этот опыт, как утверждается, вызывает интерес со стороны США и государств Ближнего Востока.

Источник Politico добавил, что заинтересованность в таком взаимодействии является взаимной. По его словам, Киев рассматривает обмен технологиями и экспертизой как один из возможных форматов сотрудничества с партнёрами.

Заявления о возможном обмене технологиями прозвучали на фоне неопределённости вокруг дальнейшей военно-технической поддержки Киева со стороны Вашингтона. Напомним, что на недавнем саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, однако сегодня поставил под сомнение реализацию этой инициативы. По его словам, вопрос требует осторожного подхода, поскольку речь идёт о чувствительных оборонных технологиях.