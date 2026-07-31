Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 07:44

В Киеве снова хотят помогать США в войне с Ираном в обмен на американское оружие

Politico: Киев готов помогать США с беспилотниками в обмен на поставки оружия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина готова делиться с США и странами Персидского залива опытом и технологиями в сфере беспилотников, если взамен будет получать вооружение. Об этом Politico сообщил неназванный украинский чиновник. По словам собеседника издания, Киев рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас»,заявил источник.

Он также отметил, что за время конфликта Украина накопила большой опыт в противодействии беспилотникам. Именно этот опыт, как утверждается, вызывает интерес со стороны США и государств Ближнего Востока.

Источник Politico добавил, что заинтересованность в таком взаимодействии является взаимной. По его словам, Киев рассматривает обмен технологиями и экспертизой как один из возможных форматов сотрудничества с партнёрами.

НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL
НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

Заявления о возможном обмене технологиями прозвучали на фоне неопределённости вокруг дальнейшей военно-технической поддержки Киева со стороны Вашингтона. Напомним, что на недавнем саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп говорил, что Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, однако сегодня поставил под сомнение реализацию этой инициативы. По его словам, вопрос требует осторожного подхода, поскольку речь идёт о чувствительных оборонных технологиях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar