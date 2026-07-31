Несмотря на поступление миллиардов долларов от стран НАТО, программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»), через которую планировалось организовать поставки американского вооружения Киеву, пока не привела к заключению контрактов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт, подготовленный для Конгресса США.

Согласно документу, к концу марта 21 государство перечислило на реализацию механизма около 4,15 млрд долларов. Средства были зачислены в американское казначейство, однако их ещё не использовали для оформления заказов на вооружение.

Не был задействован и другой механизм поддержки Киева. Речь идёт о возможности передачи оружия непосредственно из арсеналов Пентагона. По данным отчёта, США сохранили неиспользованной квоту почти на 5 млрд долларов, объяснив это необходимостью поддерживать собственную обороноспособность.

Программа PURL действует с августа 2025 года. Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединённые Штаты больше не поставляют вооружение Украине напрямую, а реализуют его странам НАТО, которые затем самостоятельно передают его Киеву.

Ранее на Западе предсказали НАТО незавидную судьбу после исхода СВО. По мнению британского дипломата в отставке Аластера Крука, участие блока в конфликте станет для него стратегической ошибкой.