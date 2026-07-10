Окамура: Чехия направила $6,6 млн в программу PURL на закупки техники для Киева

Чехия перевела около 140 миллионов крон ($6,6 млн) в программу PURL, которая позволяет европейским странам и Канаде оплачивать американское вооружение для Украины. О решении сообщил спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура, его цитирует ČTK.

Сумма уже ушла адресатам, поэтому отменить шаг невозможно. Именно это и вызвало спор внутри правящей коалиции: партия SPD сочла перевод противоречащим правительственной программе, где речь идёт о поддержке дипломатических усилий для прекращения войны. Окамура настаивает, что подобные решения нужно заранее обсуждать между партнёрами по кабинету. Он утверждает, что на встрече с премьер-министром Андреем Бабишем и другими политиками власти речь шла не о внутреннем конфликте, а о том, как избежать таких сбоев в будущем.

Спикер отверг версию Бабиша о том, что не понял суть вопроса. Окамура заявил, что получил подробную информацию ещё накануне, а потому считает претензии к себе необоснованными. Участники переговоров старались не раздувать инцидент. Депутат от Motoristů Filip Turek назвал случившееся не коалиционной трещиной, а следствием слабой коммуникации. Он подчеркнул, что спорные темы надо выносить на обсуждение до принятия решений, а не после того, как они уже становятся темой новостей.

Похожую оценку дал и вице-премьер Карел Гавличек. Он назвал ситуацию «бурей в стакане воды» и связал напряжение с тем, что часть депутатов узнала о переводе не напрямую от правительства, а через публичные сообщения. По его словам, после разговора с Окамурой стало ясно, что речь идёт лишь о недоразумении. В SPD также заявили, что разногласие снято. Депутат Томаш Долежал охарактеризовал произошедшее как рабочий сбой, не имеющий серьёзных политических последствий.

Сам размер взноса власти долго не раскрывали, называя его несущественным. Глава чешского МИД Петр Мацинка, который заранее предупредил об отсутствии на встрече из-за поездки в Италию, назвал перевод символическим и отметил, что речь шла не о прямой отправке денег на Украину, а о перенаправлении средств в американский фонд на конкретные цели.

А ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса существуют ограничения по производству и поставкам средств противовоздушной обороны Украине, несмотря на продолжающиеся усилия по поддержке Киева. В частности, действует механизм PURL, который позволяет закупать вооружение в США за счёт европейских стран. По этой схеме уже идут поставки ракет-перехватчиков. Дополнительно он обратил внимание на необходимость расширения собственного производства средств противовоздушной обороны на территории Украины.