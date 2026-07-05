Власти Норвегии не давали обязательств по передаче ракет противовоздушной обороны Украине и их финансированию, а лишь обозначали готовность рассмотреть такую возможность. С опровержением публикации VG выступил заместитель министра обороны страны Андреас Флом.

«Неверно, как пишет VG, что Норвегия обязалась поставить ракеты и оплатить их. Зеленский прав, говоря, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО, если Украина сможет их получить. Однако из-за глобального дефицита современных средств ПВО это представляет собой сложную задачу», — отметил он.

В оборонном ведомстве Норвегии подчёркивают, что страна продолжает участвовать в поддержке Украины, включая поставки средств ПВО и других видов вооружений. Конкретные направления помощи формируются в зависимости от доступности техники и текущих потребностей украинской стороны. Флом также подчеркнул, что Норвегия является крупнейшим донором программы НАТО PURL. Однако детали поставок и объёмы финансирования не раскрываются по соображениям безопасности.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада объяснений за недостаточные поставки ракет для систем ПВО. По его словам, Украина не получила ни одной из обещанных Норвегией 200 ракет. Экс-комик посетовал, что зачастую приходится «выбивать» из западных партнёров исполнение достигнутых договорённостей, что сильно расстраивает киевский режим.