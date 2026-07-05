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Регион
5 июля, 01:14

В Минобороны Норвегии опровергли информацию о планах поставлять ракеты Украине

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Власти Норвегии не давали обязательств по передаче ракет противовоздушной обороны Украине и их финансированию, а лишь обозначали готовность рассмотреть такую возможность. С опровержением публикации VG выступил заместитель министра обороны страны Андреас Флом.

«Неверно, как пишет VG, что Норвегия обязалась поставить ракеты и оплатить их. Зеленский прав, говоря, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО, если Украина сможет их получить. Однако из-за глобального дефицита современных средств ПВО это представляет собой сложную задачу», — отметил он.

В оборонном ведомстве Норвегии подчёркивают, что страна продолжает участвовать в поддержке Украины, включая поставки средств ПВО и других видов вооружений. Конкретные направления помощи формируются в зависимости от доступности техники и текущих потребностей украинской стороны. Флом также подчеркнул, что Норвегия является крупнейшим донором программы НАТО PURL. Однако детали поставок и объёмы финансирования не раскрываются по соображениям безопасности.

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Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Запада объяснений за недостаточные поставки ракет для систем ПВО. По его словам, Украина не получила ни одной из обещанных Норвегией 200 ракет. Экс-комик посетовал, что зачастую приходится «выбивать» из западных партнёров исполнение достигнутых договорённостей, что сильно расстраивает киевский режим.

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Тимур Хингеев
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