Писториус заявил, что Киеву не нужны дальнобойные ракеты Taurus

Берлин не считает нужным поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild.

«Я не думаю, что Украине всё ещё нужны Taurus», — ответил Писториус на вопрос о том, как он относится к поставкам ракет Киеву.

Писториус также затронул тему военной поддержки Украины в целом. По его словам, акцент постепенно смещается к долгосрочному обеспечению вооружениями, включая увеличение производства боеприпасов и развитие систем ПВО. В то же время он подчеркнул, что Киев остро нуждается в деньгах, как из кредитов ЕС, так и из нового банка поддержки. Речь идёт в общей сложности о 70 миллиардах евро.

Писториус указал на ограничения оборонной промышленности Европы, которая, по его оценке, пока не адаптирована к условиям длительного конфликта.

Ранее посольство Германии заявило, что Берлин не намерен поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Немецкий дипломаты также подчеркнули, что украинская сторона самостоятельно разработала и применяет в ходе боевых действий собственное дальнобойное оружие.