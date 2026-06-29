Киев сменил панику на браваду, но военной победы над Россией ему не одержать, считает журналист «Царьграда» Александр Бабицкий. По его мнению, Владимир Зеленский пытается выпросить у Запада «чудо-средство», но все реалистичные варианты обречены.

Зеленский уже «победил» Белоруссию и грозится принудить Москву к миру на своих условиях. Однако поставки ракет Patriot маловероятны — у США их осталось лишь 25% от минимального запаса. Передача «грязной» бомбы слишком рискованна для Европы: это прямой путь к ядерной войне, а гарантий правильного применения нет.

Десант в Крым обречён без полномасштабного участия НАТО, а оно спровоцирует ответ ядерным оружием. Вступление Украины в альянс или введение «миротворцев» для Москвы неприемлемо. Конфискация российских активов тоже под вопросом — это рушит репутацию Европы как центра инвестиций.

Единственное, что Киев может получить реально, — тяжёлые дальнобойные ракеты. Но Германия и Британия уже прекратили поставки Taurus и Storm Shadow, предлагая лишь развитие собственных «Нептунов» и «Фламинго» — процесс долгий. Зеленскому, понимающему, что времени может не остаться, остаётся лишь блефовать, убеждая ЕС в одном-единственном решающем ударе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции. Ключевую роль в ней должна сыграть СБУ и её Центр специальных операций «Альфа». Согласно словам эксперта, главной целью объявленной операции может стать Белоруссия. По его словам, Запад может быть заинтересован в создании напряжённости на белорусском направлении, чтобы затормозить продвижение ВС РФ в Донбассе.