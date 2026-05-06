В посольстве Германии прокомментировали поставку ракет Taurus на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

В настоящее время Германия не поставляет киевскому режиму крылатые ракеты Taurus. Об этом передаёт газета «Известия» со ссылкой на немецкое посольство в России.

«Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи», — отметили в диппредставительстве.

Немецкий дипломаты также подчеркнули, что украинская сторона самостоятельно разработала и применяет в ходе боевых действий собственное дальнобойное оружие.

Tagesspiegel: Украинская ракета «Фламинго» оказалась провальным проектом Киева

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что Украине не требуются немецкие ракеты Taurus. Об этом он сообщил, выступая в бундестаге. Канцлер отметил, что Киев уже располагает собственными дальнобойными вооружениями. По словам Мерца, ранее он поддерживал идею поставок, так как в распоряжении бундесвера имелось достаточное количество таких ракет. Однако сейчас, как он пояснил, ситуация изменилась.

