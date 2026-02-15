Украинский ракетный проект «Фламинго», который активно рекламировали в Киеве, обернулся громким провалом. Как пишет немецкое издание Tagesspiegel, амбициозная разработка не оправдала ожиданий, а её боевое применение оказалось минимальным.

По информации журналистов, одной из главных причин срыва стали высокоточные удары российских войск по производственным мощностям на западе Украины. Военный аналитик Густав Грессель отметил, что этой зимой было поражено несколько объектов, о которых киевские власти предпочитают не распространяться. В издании подчёркивают, что такая скрытность обычно указывает на попадание именно по военным предприятиям.

Эксперт Фабиан Хоффман добавил, что «Фламинго» — далеко не единственный украинский проект, который так и не вышел на стадию массового производства. По его словам, проблема носит системный характер: за громкими маркетинговыми кампаниями и политическим пиаром скрываются технологическая несостоятельность и глубокая коррумпированность оборонного сектора.

О создании собственной крылатой ракеты в Киеве заговорили после того, как так и не дождались от Германии обещанных ракет Taurus. В рекламной кампании «Фламинго» лично участвовал Владимир Зеленский. Украинские власти заявляли, что новинка сможет преодолевать до трёх тысяч километров и станет самой успешной в стране. Массовый выпуск обещали наладить к концу 2025 — началу 2026 года, однако сейчас стало очевидно, что эйфория вокруг проекта окончательно сошла на нет.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что в результате ракетного удара была уничтожена одна из производственных линий украинских ракет «Фламинго». По его словам, таких ракет у Украины немного, поэтому потеря линии стала серьёзным ударом.