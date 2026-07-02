Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Запада объяснений за недостаточные поставки ракет для систем ПВО. По его словам, Незалежная не получила ни одной из обещанных 200 ракет. Об этом пишут украинские СМИ.

«Нам нужны ракеты. Есть страны, с которыми мы договорились, которым уже передали деньги... С Норвегией [договорились] о готовности проплатить 200 ракет. Из этих 200 ракет ни одной не пришло», — возмутился глава киевского режима.

По его словам, Украина продолжит добиваться выполнения уже согласованных поставок. Зеленский посетовал, что зачастую приходится «выбивать» из западных партнёров исполнение достигнутых договорённостей, что сильно расстраивает киевский режим. Политик заключил, что США и Европа явно «замедлились» с помощью Незалежной.

Ранее страны G7 заявили о расширении военной поддержки Украины. Также они пообещали поддерживать энергетику Украины, чтобы помочь «пережить зиму». В заявлении подчёркивается важность обеспечения работы энергетической инфраструктуры с учётом запросов украинских властей.