Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 14:55

Пересидевший ночной удар за границей Зеленский грозит РФ «справедливым ответом»

Зеленский пообещал «справедливый ответ» на ночной удар по целям на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский намекнул на «справедливый ответ» на ночной массированный удар ВС РФ по целям на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопрос СМИ.

«Мы за <...> справедливые ответы», — сказал киевский диктатор.

«‎Реакция на террор»: Полыхающий Киев на Западе сочли делом рук Зеленского
«‎Реакция на террор»: Полыхающий Киев на Западе сочли делом рук Зеленского

Напомним, в ночь на 2 июля ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, ставший ответом на террористические атаки Киева, при этом больше всего «досталось» именно украинской столице. В частности, поражены заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночную атаку самой масштабной с начала спецоперации. При этом Владимир Зеленский, который теперь грозится ответом, переждал «повитряну тривогу» в Ирландии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar