Пересидевший ночной удар за границей Зеленский грозит РФ «справедливым ответом»
Зеленский пообещал «справедливый ответ» на ночной удар по целям на Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский намекнул на «справедливый ответ» на ночной массированный удар ВС РФ по целям на Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопрос СМИ.
«Мы за <...> справедливые ответы», — сказал киевский диктатор.
Напомним, в ночь на 2 июля ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, ставший ответом на террористические атаки Киева, при этом больше всего «досталось» именно украинской столице. В частности, поражены заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночную атаку самой масштабной с начала спецоперации. При этом Владимир Зеленский, который теперь грозится ответом, переждал «повитряну тривогу» в Ирландии.
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