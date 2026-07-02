«Реакция на террор»: Полыхающий Киев на Западе сочли делом рук Зеленского
Боуз назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву ответом на террор Зеленского
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Россия громит мощными ударами военные объекты на Украине, что стало резким ответом на террористическую кампанию Владимира Зеленского. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя прилёты РФ по Киеву.
«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. <…> Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заверил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения целей СВО. В ночь на 2 июля Киев полыхал пожарами. Загорелись два люксовых отеля, где проживали иностранные кураторы.
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