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2 июля, 09:23

«‎Реакция на террор»: Полыхающий Киев на Западе сочли делом рук Зеленского

Боуз назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву ответом на террор Зеленского

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Обложка © Telegram/Анатолий Шарий

Россия громит мощными ударами военные объекты на Украине, что стало резким ответом на террористическую кампанию Владимира Зеленского. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз, комментируя прилёты РФ по Киеву.

«Киев в огне: Россия наносит массированный ответный удар по украинской военной машине. <…> Это прямая ответная реакция на террористическую кампанию Зеленского», — отметил он.

«Во всех районах»: Эхо массированной атаки ВС РФ захлестнуло Киев
«Во всех районах»: Эхо массированной атаки ВС РФ захлестнуло Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заверил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения целей СВО. В ночь на 2 июля Киев полыхал пожарами. Загорелись два люксовых отеля, где проживали иностранные кураторы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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