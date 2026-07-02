«Во всех районах»: Эхо массированной атаки ВС РФ захлестнуло Киев
В каждом районе Киева фиксируются повреждения после массированного удара ВС РФ
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После недавней атаки ВС РФ в каждом районе Киева зафиксированы повреждения различных объектов, связанных с ВСУ. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что сегодня Российская армия нанесла по Киеву массированный удар. Ночью воздушная тревога в украинской столице действовала более 11 часов. Сейчас там горят пожары, в тушении которых пришлось задействовать около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники. Снаряды прилетали также в люксовые отели, где размещаются иностранные наёмники ВСУ.
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