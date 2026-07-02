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2 июля, 09:06

«Во всех районах»: Эхо массированной атаки ВС РФ захлестнуло Киев

В каждом районе Киева фиксируются повреждения после массированного удара ВС РФ

Обложка © Telegram / Реальный Киев

Обложка © Telegram / Реальный Киев

После недавней атаки ВС РФ в каждом районе Киева зафиксированы повреждения различных объектов, связанных с ВСУ. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева», — написал он в своем Telegram-канале.

Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ
Клубы дыма и зловещий восход: Появились кадры «апокалиптического» Киева после удара ВС РФ

Напомним, что сегодня Российская армия нанесла по Киеву массированный удар. Ночью воздушная тревога в украинской столице действовала более 11 часов. Сейчас там горят пожары, в тушении которых пришлось задействовать около 500 спасателей и 96 единиц специальной техники. Снаряды прилетали также в люксовые отели, где размещаются иностранные наёмники ВСУ.

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Владимир Озеров
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