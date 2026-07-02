«Во всех районах»: Эхо массированной атаки ВС РФ захлестнуло Киев

После недавней атаки ВС РФ в каждом районе Киева зафиксированы повреждения различных объектов, связанных с ВСУ. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева», — написал он в своем Telegram-канале.