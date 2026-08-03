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3 августа, 18:23

Трамп: Соглашение по Ормузскому проливу может быть достигнуто 4 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lev radin

Дональд Трамп сообщил о переговорах между США и Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе. Заявление американский президент сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, движение в стратегически важной акватории могут полноценно восстановить уже ко вторнику, 4 августа. Трамп охарактеризовал этот шаг как первый этап в урегулировании ситуации. Других подробностей диалога с иранской стороной американский лидер не привёл.

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Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия обратились к Вашингтону с просьбой приостановить подготовку массированного удара по Тегерану. По словам американского лидера, представители ближневосточных государств попросили его повременить с планами, которые подразумевали именно массированную атаку. Другие подробности разговора и возможные сроки операции Трамп не уточнил.

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Юлия Сафиулина
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