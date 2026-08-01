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1 августа, 12:34

Трамп утвердил новые планы ударов по Ирану во время игры в гольф

WSJ: Трамп одобрил новые планы удара по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.E.MORMILE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / L.E.MORMILE

Президент США Дональд Трамп одобрил новые схемы нападения на Иран, которые ему предоставили во время игры в гольф в штате Нью-Джерси. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американские источники.

Ответ Тегерана не заставил себя ждать. Подконтрольные властям информагентства Tasnim и Fars распространили предупреждения о готовности нанести удар по мировым энергетическим объектам. Целями названы Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ.

Один из высокопоставленных представителей иранских служб безопасности в разговоре с Tasnim упомянул о существовании «всеобъемлющих планов ответных ударов». Потенциальные совместные атаки США и Израиля собеседник охарактеризовал как «акт безумия».

С наиболее резким заявлением выступил командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи. Он напрямую обратился к государствам, которые могут поддержать американскую сторону.

По словам военачальника, мусульманским странам следует дальновидно оценивать действия Вашингтона и пересмотреть уровень кооперации с ним. В противном случае любое государство, решившее выступить «защитным щитом» для США, понесёт тяжёлые последствия.

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Ранее Дональд Трамп оценил переговоры с Ираном как проходящие в дружественной обстановке. Такое заявление он сделал на предвыборном мероприятии под Детройтом в штате Мичиган. Трамп связал начало диалога с возобновлением военных ударов по Ирану. По его убеждению, без жёстких действий со стороны Вашингтона Тегеран не согласился бы на переговоры.

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Юлия Сафиулина
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