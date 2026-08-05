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5 августа, 11:47

Поставки сократились втрое: Зеленский в отчаянии из-за нехватки ракет для ПВО

Зеленский: Поставки ракет ПВО сократились втрое в сравнении с прошлым годом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Объём поставок ракет для украинских систем противовоздушной обороны от зарубежных партнёров в первом полугодии 2026 года сократился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, снижение коснулось не только последних месяцев, но и всего первого полугодия. Он отметил, что особенно заметно уменьшились поставки средств противодействия баллистическим ракетам.

«В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнёров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось в три раза по сравнению с 2025 годом», — заявил Зеленский у себя в соцсетях.

Зеленский не уточнил причины сокращения поставок и не назвал страны, о которых идёт речь. При этом заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений дальнейшей военной поддержки Украины со стороны западных союзников.

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Ранее Зеленский заявил, что последствия ночного удара по Киеву и Киевской области связаны с задержками поставок западных средств противоракетной обороны. Он призвал партнёров ускорить передачу антибаллистических систем, а страны, не готовые увеличить военную помощь, — усилить санкционное давление на Россию.

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