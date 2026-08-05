Советник Зеленского вопит о тучах российской баллистики над Украиной, и её будет всё больше

Российские силы продолжат наносить массированные удары баллистическими ракетами по объектам на Украине, сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (позывной Флэш). По его оценке, ВС РФ могут применять до сотни таких ракет ежемесячно.

Целями, как отметил эксперт, станут производственные мощности, складские помещения, торговые сети и логистические узлы. Бескрестнов призвал бизнес срочно адаптироваться к новой реальности: рассредоточивать запасы и транспорт, минимизировать крупные скопления фур и перестраивать маршруты поставок.

«И так будет дальше... Россия будет целенаправленно уничтожать крупные хабы, чтобы вызвать дефицит товаров в Украине», — сказал аналитик.

По его словам, такая тактика направлена на создание системного кризиса в снабжении. Бескрестнов рекомендовал предпринимателям искать небольшие склады в разных локациях и разрабатывать альтернативные логистические цепочки. В противном случае, предупредил он, дефицит может затронуть даже базовые товарные группы, что приведёт к социальной напряжённости.