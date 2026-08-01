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1 августа, 13:24

«Мы не знаем, что это такое»: Советник Зеленского в замешательстве из-за новых российских дронов

Советник Зеленского Флэш заявил о применении ВС РФ неизвестных дронов

ВС РФ начали применять новые БПЛА в зоне СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

ВС РФ начали применять новые БПЛА в зоне СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Российские военные начали использовать в зоне СВО ранее ещё не встречавшиеся типы беспилотников. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

По его словам, технические характеристики и назначение БПЛА остаются неизвестными. Флэш не уточнил, где именно и в каких условиях были замечены эти беспилотники.

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Ранее Life.ru рассказывал о гексакоптере «Кощей», который начали применять для доставки грузов в зоне СВО. сочетание тихого хода и возможности работы в сложной местности сделало аппарат востребованным среди бойцов, выполняющих задачи на удалённых участках

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Наталья Афонина
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