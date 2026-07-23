Тихий «Кощей» пришёл на помощь бойцам: Новый дрон доставляет грузы в сложных районах СВО

Модернизированный гексакоптер «Кощей» задействовали для снабжения подразделений в труднодоступных районах зоны СВО. Аппарат используют для перевозки воды, продуктов и медикаментов благодаря его низкой шумности и возможностям доставки грузов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика.

«Кощей» был модернизирован и получил усовершенствованный подвес, который позволяет сбрасывать противотанковую мину весом 10 кг. Также благодаря правильно подобранным винтам — там есть свой секрет — дрон получился очень тихим и может бесшумно и безопасно добираться до труднодоступных зон», — сказал он.

Представители компании подчеркнули, что сочетание тихого хода и возможности работы в сложной местности сделало аппарат востребованным среди бойцов, выполняющих задачи на удалённых участках. Сейчас «Кощей» применяется для доставки военнослужащим воды, продовольствия, медикаментов и других необходимых вещей. Беспилотник позволяет обеспечивать подразделения в районах, куда затруднён доступ обычного транспорта.

Ранее стало известно о применении российскими военными в зоне спецоперации беспилотника самолётного типа К-8 «Двушка». Беспилотник создала компания из Новороссийска. Впервые широкая публика увидела разработку на форуме «Армия-2024».