«Младший брат» «Молнии»: На СВО появился новый скоростной дрон «Двушка», которого боятся РЭБ ВСУ
В зоне СВО начали применять новый скоростной дрон К-8 «Двушка»
Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов
Российские военные начали применять на спецоперации беспилотник самолётного типа К-8 «Двушка». Об активном применении аппарата сообщает «Военная хроника».
Противник уже фиксирует появление этой техники. Советник экс-главы Миноброны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» назвал новинку «младшим братом» БПЛА «Молния».
Разработку представила компания из Новороссийска, а впервые её показали широкой публике на форуме «Армия-2024». Создатели делают ставку на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Самолётная схема планера сильно затрудняет его подавление.
Название аппарат получил из-за двухконтурной системы подрыва. Такая конструкция исключает случайную детонацию и защищает расчёт при пуске, в том числе прямо с руки. Оператор дистанционно снимает предохранители, когда дрон уже пересекает линию боевого соприкосновения. Это сводит риск для бойцов к минимуму.
К-8 способен нести от 1 до 5 кг полезной нагрузки и разгоняться до 150 км/ч. Применять его можно и для ударов, и для транспортных задач. На форуме проект одержал победу в конкурсе среди 900 участников и получил финансирование на запуск серийного производства.
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