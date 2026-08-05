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5 августа, 08:58

Зеленский обвинил Запад в задержке поставок средств ПВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский связал последствия ночного удара по Киеву и Киевской области с задержками поставок западных средств для перехвата баллистических ракет. По его словам, неготовность партнёров передавать Украине антибаллистические системы приводит к жертвам и разрушениям.

«Очень важно, чтобы партнёры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он также призвал страны, которые пока не готовы наращивать поставки перехватчиков, усилить санкционное давление на Россию. Зеленский утверждает, что ограничения до сих пор не затронули значительную часть производств, связанных с выпуском баллистических ракет.

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В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны РФ, в Броварах были поражены три логистических центра, включая сортировочный комплекс компании «Новая почта». Российское военное ведомство также сообщило об ударах по четырём объектам в Киеве, связанным с производством беспилотников.

Воздушные силы Украины признали, что во время атаки ПВО не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты. Ранее Life.ru рассказывал о дефиците ракет для комплексов Patriot, из-за которого украинская ПВО испытывает сложности с перехватом баллистических целей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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