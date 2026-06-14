NYT: Украина не может перехватывать баллистику из-за дефицита ракет ПВО Patriot

Из-за острого дефицита ракет для систем противовоздушной обороны и роста производства баллистических вооружений в России Украина потеряла возможность перехватывать их. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО.

По словам собеседников газеты, нехватка боеприпасов для западных комплексов, переданных Киеву, усугубляется огромной территорией страны, из-за чего многие объекты просто нечем прикрыть. При этом Соединённые Штаты не поставляют достаточного количества противоракет, поскольку их собственные запасы истощились в ходе конфликта с Ираном.

В 2025 году Россия запустила по Украине около 600 баллистических ракет, а в 2026-м это число, как ожидается, достигнет 900. Для сравнения: корпорация Lockheed Martin, которая выпускает перехватчики PAC-3 для зенитных комплексов Patriot, за год произвела всего 620 таких боеприпасов, и они распределяются по всему миру. С февраля 2022 года Украина получила более 1600 ракет для Patriot типа PAC-3 и PAC-2, однако поставки союзников не успевают за нарастающей интенсивностью атак.