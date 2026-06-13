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Регион
13 июня, 06:19

Украину предупредили об угрозе применения ракет «Циркон»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Украину предупредили о возможном применении российских гиперзвуковых ракет «Циркон» в ночь на 13 июня. Сообщение со ссылкой на мониторинговые ресурсы опубликовал украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

В публикации напомнили характеристики: «Цирконы» созданы для ударов по крупным наземным и надводным целям, запускаются с кораблей, подлодок и фрегатов. Их скорость — гиперзвуковая, дальность — до тысячи километров.

«Особенности: высокая скорость и маневрирование на маршевой/конечной участках затрудняют перехват», — отмечается в сообщении.

«Неприятное оружие»: Почему российский «Циркон» стал «криптонитом» для ПВО США и ЕС
«Неприятное оружие»: Почему российский «Циркон» стал «криптонитом» для ПВО США и ЕС

Ранее политолог отмечал, что российские «Цирконы» создали для Украины серьёзную головную боль: ни американские, ни европейские системы ПВО не способны перехватить их в полёте. Такая ракета может достать цель даже в заглублённом бункере.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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