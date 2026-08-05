Киев затянуло дымом после ночной атаки: пожары вспыхнули сразу в четырёх районах

Пожары начались сразу в четырёх районах Киева после серии взрывов в ночь на 5 августа. Над городом поднялся плотный дым, а жители пожаловались на сильный запах гари.

Возгорания зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Украинское издание «Новости Live» опубликовало видео одного из крупных пожаров.

После случившегося в городе ухудшилось качество воздуха. Киевлян призвали закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице.

На одном из промышленных предприятий в Голосеевском районе была повреждена система, содержавшая около 300 литров аммиака. По данным местных властей, спасатели локализовали утечку, угрозы для населения нет.

Украинские СМИ утверждают, что ночью Киев и область подверглись комбинированной атаке с применением ракет и беспилотников. Точное количество использованных средств поражения официально не подтверждено.

К утру экстренные службы сообщили о ликвидации пожаров. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Минувшей ночью Российская армия нанесла удары по Киеву десятками ракет и БПЛА, которые ВСУ не смогли сбить. По предварительным данным, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».