Киев затянуло дымом после ночной атаки: пожары вспыхнули сразу в четырёх районах
В Киеве после ночных ударов возникли пожары в четырёх районах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пожары начались сразу в четырёх районах Киева после серии взрывов в ночь на 5 августа. Над городом поднялся плотный дым, а жители пожаловались на сильный запах гари.
Возгорания зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Украинское издание «Новости Live» опубликовало видео одного из крупных пожаров.
После случившегося в городе ухудшилось качество воздуха. Киевлян призвали закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице.
На одном из промышленных предприятий в Голосеевском районе была повреждена система, содержавшая около 300 литров аммиака. По данным местных властей, спасатели локализовали утечку, угрозы для населения нет.
Украинские СМИ утверждают, что ночью Киев и область подверглись комбинированной атаке с применением ракет и беспилотников. Точное количество использованных средств поражения официально не подтверждено.
К утру экстренные службы сообщили о ликвидации пожаров. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Минувшей ночью Российская армия нанесла удары по Киеву десятками ракет и БПЛА, которые ВСУ не смогли сбить. По предварительным данным, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».
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