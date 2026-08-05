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5 августа, 08:10

Киев затянуло дымом после ночной атаки: пожары вспыхнули сразу в четырёх районах

В Киеве после ночных ударов возникли пожары в четырёх районах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожары начались сразу в четырёх районах Киева после серии взрывов в ночь на 5 августа. Над городом поднялся плотный дым, а жители пожаловались на сильный запах гари.

Возгорания зафиксировали в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. Украинское издание «Новости Live» опубликовало видео одного из крупных пожаров.

После случившегося в городе ухудшилось качество воздуха. Киевлян призвали закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице.

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На одном из промышленных предприятий в Голосеевском районе была повреждена система, содержавшая около 300 литров аммиака. По данным местных властей, спасатели локализовали утечку, угрозы для населения нет.

Украинские СМИ утверждают, что ночью Киев и область подверглись комбинированной атаке с применением ракет и беспилотников. Точное количество использованных средств поражения официально не подтверждено.

К утру экстренные службы сообщили о ликвидации пожаров. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

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Минувшей ночью Российская армия нанесла удары по Киеву десятками ракет и БПЛА, которые ВСУ не смогли сбить. По предварительным данным, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».

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Марина Фещенко
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