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6 августа, 03:28

Мендель заявила о личной ответственности Зеленского за кризис на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала действия украинского руководства и заявила, что тяжёлое положение страны связано непосредственно с политикой экс-комика.

В публикации в социальной сети X она отметила, что Зеленский продолжает обвинять западных партнёров в недостаточных поставках вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны. Однако, по мнению Мендель, именно власти Украины не смогли должным образом подготовиться к последствиям затяжного конфликта.

Бывшая пресс-секретарь также заявила, что Зеленский не смог добиться завершения боевых действий и вместо этого продолжает добиваться дополнительной финансовой поддержки, не предлагая чёткого плана выхода из ситуации.

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Ранее Мендель сообщала, что украинской энергетической системе требуется дополнительное финансирование перед началом отопительного сезона. По её словам, без прекращения конфликта дальнейшие вложения в инфраструктуру не смогут полностью решить существующие проблемы.

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Артём Гапоненко
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