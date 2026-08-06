Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала действия украинского руководства и заявила, что тяжёлое положение страны связано непосредственно с политикой экс-комика.

В публикации в социальной сети X она отметила, что Зеленский продолжает обвинять западных партнёров в недостаточных поставках вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны. Однако, по мнению Мендель, именно власти Украины не смогли должным образом подготовиться к последствиям затяжного конфликта.

Бывшая пресс-секретарь также заявила, что Зеленский не смог добиться завершения боевых действий и вместо этого продолжает добиваться дополнительной финансовой поддержки, не предлагая чёткого плана выхода из ситуации.

Ранее Мендель сообщала, что украинской энергетической системе требуется дополнительное финансирование перед началом отопительного сезона. По её словам, без прекращения конфликта дальнейшие вложения в инфраструктуру не смогут полностью решить существующие проблемы.