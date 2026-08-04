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4 августа, 04:08

«Население обречено»: Мендель предсказала тяжёлую зиму Украине

Мендель: Украину ждёт тяжёлая зима из-за проблем в энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Украинской энергетике требуется ещё около €650 млн до начала отопительного сезона, а предстоящая зима окажется тяжёлой. Об этом в соцсети X заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её словам, дальнейшие вложения в энергетическую инфраструктуру не принесут реального результата, пока продолжается конфликт. Мендель также указала на возможные последствия ситуации для миллионов жителей страны.

«Украинcкое население обречено», — написала она.

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Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил дефицит финансирования энергетики перед отопительным сезоном примерно в €650 млн. Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк более €2 млрд, но этих средств не хватает для покрытия всех потребностей. Корецкий призвал не снижать темпы сбора помощи и предупредил о сложной зиме. Премьер также предложил обратиться за поддержкой к некоторым странам СНГ. По его мнению, они могли бы передать Украине вагоны и локомотивы для восстановления железнодорожной инфраструктуры.

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Антон Голыбин
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