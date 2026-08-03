«Ужасы продолжаются»: Экс-спикер Зеленского предрекла кошмарный период для Украины
Мендель: Энергосистема Украины фрагментирована, НПЗ разрушены
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Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о серьёзных проблемах с энергетической инфраструктурой Украины.
«Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы на передовой продолжаются», — написала она в соцсети X.
Мендель также сообщила, что 37 автозаправочных станций группы «Нафтогаз» подверглись ударам. По её словам, это приводит к увеличению очередей, росту цен на топливо и сокращению числа работающих АЗС.
Ранее на Украине сообщили о расследовании дела о хищениях в энергетической сфере. По данным офиса генпрокурора, из-за завышенной стоимости работ и вывода средств через подконтрольные фирмы государству был нанесён ущерб на 2,9 млн долларов.
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