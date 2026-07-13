На Украине раскрыли воровство в сфере энергетики на 2,9 млн долларов

Должностные лица украинских предприятий энергетического сектора отдавали победу в тендерах подставной компании, в результате чего государству был нанесён ущерб в 2,9 миллиона долларов. Об этом рассказали в офисе генерального прокурора Украины.

Следствие установило, что частная компания выполняла аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередач и проекты по подключению когенерационных газопоршневых установок. Оплата за работы была завышена, а переплата выводилась через фиктивные подконтрольные фирмы.

«Задокументирован ущерб государственным и коммунальным предприятиям на 129 миллионов гривен (2,9 миллиона долларов)», — уточнили в генпрокуратуре страны.

Директор частной компании обвиняется в легализации имущества, полученного преступным путём. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определённые должности до трёх лет и конфискация имущества. Досудебное расследование продолжается, подробности о других участниках схемы пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, готовил доклад для Европейского парламента о коррупционных схемах на Украине. В Киеве подготовку этого документа восприняли как провокацию, что могло стать причиной покушения на бизнесмена.