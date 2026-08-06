Удары по Киеву затронули склады, сортировочные центры и объекты, связанные с производством беспилотников, что может серьёзно осложнить работу украинской тыловой логистики. Среди поражённых целей назывались терминалы «Новой почты», объекты «Эпицентра» и площадки в Броварах.

В материале «Царьграда» говорится, что при атаке могли применяться баллистические и гиперзвуковые ракеты, в том числе северокорейские KN-23/24. Военный писатель Алексей Суконкин отметил, что всё это подаётся как нечто негативное, хотя это не так. Эксперты считают, что такие средства поражения создают дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону, испытывающую нехватку боеприпасов.

Последствия ударов затронули и крупные коммерческие объекты. Сообщалось о приостановке производства Ferrexpo, разрушении логистического центра Novus и уничтожении склада «Розетки» в Броварах, через который ежедневно проходили десятки тысяч заказов.

Владимир Зеленский пожаловался, что поставки ракет от партнёров сократились втрое, а Вашингтон официально отказал в 300 ракетах, хотя, по его словам, у союзников они есть. Сам он «ходит по Европам» и обещает «закончить войну до зимы».

В окружении Владимира Зеленского заявил, что Россия перешла к системному поражению логистики, чтобы нарушить поставки и усилить давление на экономику страны. Одновременно на Западе вновь активизировались обсуждения возможных переговоров.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок ракет для украинских систем ПВО со стороны США и Европы может быть связано с попыткой повлиять на позицию Киева. По его словам, объёмы помощи уменьшились втрое.