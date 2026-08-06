«Гниют в лесопосадках»: Военный эксперт рассекретил баснословные потери ВСУ

Число погибших военнослужащих ВСУ с учётом пропавших без вести может превышать один миллион человек, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. К такому выводу он пришёл после изучения открытых данных об украинских бойцах, перенёсших ампутации.

В беседе с NEWS.ru военкор пояснил, что при расчётах исходил из соотношения двух раненых к одному погибшему. На основании этой пропорции он оценил число убитых украинских военнослужащих примерно в 800 тысяч человек. Однако итоговая цифра может быть выше из-за бойцов, числящихся пропавшими без вести на территориях, которые не контролируются украинской армией.

«Они либо разорваны взрывом, и их крайне сложно опознать, либо гниют где-нибудь в лесопосадках, где их ещё никто не нашёл. И, кстати, не ищет. Ведь если боец пропал без вести, значит компенсацию родственникам можно не платить», — заключил специалист.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что безвозвратные потери ВСУ за всё время конфликта с Россией составили 50 тысяч человек. Однако если принять это сомнительное утверждение за истину, получится, что с февраля по июль пять тысяч украинских военных «воскресли из мёртвых», ибо до этого Зеленский утверждал, что потери ВСУ составили 55 тысяч бойцов.