«Осушить болото»: В Госдуме раскрыли единственный способ защитить Россию от дронов ВСУ

Защитить Россию от дальнейшего роста числа атак беспилотников можно только путём уничтожения всей производственной цепочки украинских БПЛА, считает первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв. По его оценке, число запускаемых дронов может вырасти с сотен до десятков тысяч в сутки, если не положить этому конец.

Депутат ГД РФ отметил, что ударов по складам и сборочным площадкам недостаточно. Он призвал уничтожать предприятия, выпускающие комплектующие для беспилотников ВСУ, в том числе расположенные в европейских странах. Парламентарий назвал такие заводы законными военными целями.

«Можно комаров хлопать по одному, но гораздо быстрее и эффективнее — осушить болото, где они размножаются», — заключил собеседник «Ленты.ру».