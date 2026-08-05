Цеха с дронами и топливные объекты: Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые Украина использует для своих нужд. Об этом сообщили в Минобороны России 5 августа.

Авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетики и транспорта, цеха по производству и места хранения ударных дронов, а также позиции украинских военных и иностранных наёмников в 153 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее стали известны подробности ночной атаки ВС РФ. Российская армия нанесла удары по Киеву десятками ракет и БПЛА, которые ВСУ не смогли сбить. По предварительным данным, применялись не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». Также было опубликовано видео, где виден момент нанесения ударов.