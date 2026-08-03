«Ставка на дроны»: Политолог раскрыл, почему ВСУ не рискнут на масштабное наступление

Политолог и автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов оценил вероятность масштабного контрнаступления украинских сил, а также прокомментировал тревожные слухи о возможных атаках на российские позиции. По его мнению, сообщения о крупном наступлении ВСУ сильно преувеличены.

По словам эксперта, на отдельных участках, например на Ореховском и Запорожском направлениях, украинские войска действительно предпринимают локальные попытки прощупать оборону. Однако признаков подготовки к масштабной кампании нет, поскольку у противника наблюдается серьёзный дефицит живой силы и бронетехники.

«ВСУ ограничены в ресурсах, а потому делают ставку на дроны, точечные действия и удары, способные нанести больший политический эффект, чем масштабный прорыв», — пояснил аналитик в беседе с Царьградом.

Он подчеркнул, что на большей части линии боевого соприкосновения преимущество остаётся за российской армией, и любое открытое наступление для украинцев обернулось бы катастрофическими потерями без значимого тактического результата.

Эксперт допустил, что ВСУ могут использовать современные цифровые системы управления и беспилотники для локальных манёвров, однако русские войска, по его оценке, также эффективно применяют дроны, что делает крупные скопления техники крайне уязвимыми. Отвечая на вопрос об ударах в сентябре, в том числе в период выборов, Живов отметил, что политически более значимыми остаются теракты и налёты беспилотников на тыловые регионы, а не попытки прорыва фронта.

«Максимум, что я допускаю — попытка локальных действий со стороны нового главнокомандующего ВСУ, если тот захочет продемонстрировать результативность. Но широкомасштабное наступление выглядит маловероятным», — резюмировал он, добавив, что украинская армия сильно истощена, и любое развитие событий требует трезвой оценки ресурсов сторон.