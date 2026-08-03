Военнослужащий группировки «Центр» с позывным Князь сообщил Zvezdanews о трагических событиях в Красноармейске. По его словам, украинские силы передавали гражданскому населению напитки, употребление которых привело к многочисленным смертям.

«Военнослужащие Украины раздали мирному населению напитки, и после их употребления половина улицы погибла, потому что напитки были отравлены», — сказал боец.

Командир отметил, что об этой истории ему рассказали сами местные жители, пережившие трагедию. По его данным, инцидент произошёл на одной из улиц города, где жертвами стали многие жители, согласившиеся принять угощение.

Ранее сообщалось, что российские военные разрушили мост на трассе между Славянском и Краматорском в ДНР, нанеся ракетный удар, в результате которого обрушилась большая часть дорожного полотна. Переправа обслуживала федеральную трассу Н-20 и замыкала транспортные потоки между юго-востоком и северо-западом, связывая направления на Краматорск и Дружковку.