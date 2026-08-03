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3 августа, 09:12

ВС РФ разнесли важнейший для логистики ВСУ мост под Славянском

Обложка © Telegram / Политика Страны

Обложка © Telegram / Политика Страны

Российские военные разрушили мост на трассе, соединяющей Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

ВС России разрушили мост между Славянском и Краматорском. Видео © Telegram / Политика Страны

По данным издания, по объекту прилетела ракета. Журналисты также отметили, что была уничтожена большая часть дорожного полотна. В результате атаки оно обрушилось.

Уточняется, что разрушенная переправа замыкала на себя транспортные потоки между юго-востоком и северо-западом города, одновременно обслуживая федеральную трассу Н-20 в направлении Краматорска и Дружковки.

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Ранее российские войска повредили стратегическую переправу в районе посёлка Затока в Одесской области. Удар пришёлся по одному из пролётов моста через Днестровский лиман, из-за чего пострадала автомобильная часть сооружения и было нарушено движение транспорта. Железнодорожное сообщение, по имеющимся данным, при этом могло продолжаться.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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