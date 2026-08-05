Возможность наступления Армии России через Черниговскую область в сторону Киева вновь стала предметом обсуждения на Украине. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что, по данным украинской разведки, Россия может готовить продвижение на Чернигов.

Даже без захвата города открытие нового направления расширит линию боевых действий и вынудит ВСУ перебрасывать туда дополнительные резервы, отметил Демченко. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко считает, что такой сценарий создаст прямую угрозу Киеву.

«Если русская армия начнёт движение в этом направлении, то создаст угрозу столичному региону, а ВСУ вынуждены будут реагировать», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Черниговская область остаётся последним участком границы, где не идут масштабные боевые действия. На фоне нехватки личного состава украинской армии появление ещё одного направления может сильнее растянуть её силы, а сторона, которая первой начнёт активные действия в регионе, получит возможность перехватить инициативу.

«Не знаем, планирует ли наш Генштаб нечто такое, но любому, кто способен посмотреть на карту, очевидно: через Чернигов лежит кратчайшая дорога на Киев», — заключил специалист.

Кстати, на Западе уверены, что удары по Киеву приведут к краху Зеленского или вынудят его пойти ва-банк. Так, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прогнозирует капитуляцию Украины.