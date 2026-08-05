На Западе считают, что удары по Киеву приведут к краху Зеленского или вынудят его пойти ва-банк

Киев ждёт полная капитуляция в течение нескольких месяцев либо отчаянная попытка открыть новый фронт против России. Такой прогноз после ночных ударов по украинской столице дал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

Одним из вероятных направлений для расширения эскалация он назвал Финляндию. По мнению эксперта, разрушительные удары по Киеву стали прямым следствием провальных решений западных спецслужб и командования ВСУ.

Армия России минувшей ночью нанесла массированный удар по Киеву, применив десятки ракет и беспилотников. Задействовались не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковые «Цирконы» и несколько десятков «Гераней». Средства ПВО ВСУ не смогли перехватить воздушные цели. Пожары вспыхнули сразу в четырёх районах столицы — Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском. Над городом поднялся плотный дым, жители жаловались на сильный запах гари. Одно из крупных возгораний попало на видео, опубликованное украинским изданием. После случившегося качество воздуха ухудшилось, киевлянам рекомендовали закрыть окна и реже выходить на улицу.