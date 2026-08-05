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5 августа, 10:01

Путин похвалил темпы продвижения группировки «Восток»

Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы продвижения группировки войск «Восток» в зоне специальной военной операции.

«Группировка „Восток“ действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки», — заявил глава государства на совещании с руководством Министерства обороны.

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На той же встрече Путин объявил о кадровых перестановках в командовании. Группировку «Восток» возглавит генерал-майор Пётр Булгарев, сменивший Андрея Иванаева.

Иванаев, в свою очередь, назначен командующим группировкой войск «Центр». Совещание было посвящено совершенствованию структуры российского военного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал о высокой оценке Путиным действий российских группировок в зоне СВО. Тогда президент отметил продвижение «Востока» и «Днепра» в Запорожской области.

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Марина Фещенко
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