Путин сообщил, что группировки «Южная» и «Центр» уверенно продвигаются на запад

Президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск СВО акцентировал внимание на динамике наступления российских подразделений и их продвижении в глубину обороны противника.

Верховный главнокомандующий высоко оценил действия войск на нескольких направлениях. В частности, он обратил внимание на действия группировок «Южная» и «Центр», которые в уверенном темпе продвигаются в западном направлении.

«Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировок «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад, нанося поражение противнику», — отметил российский лидер.