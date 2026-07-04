Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 23:22

Путин сообщил, что группировки «Южная» и «Центр» уверенно продвигаются на запад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск СВО акцентировал внимание на динамике наступления российских подразделений и их продвижении в глубину обороны противника.

Верховный главнокомандующий высоко оценил действия войск на нескольких направлениях. В частности, он обратил внимание на действия группировок «Южная» и «Центр», которые в уверенном темпе продвигаются в западном направлении.

«Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировок «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад, нанося поражение противнику», — отметил российский лидер.

Путин поблагодарил освобождавших Константиновку военных за героизм
Путин поблагодарил освобождавших Константиновку военных за героизм

Ранее Владимир Путин заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне специальной военной операции. Глава государства также отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Кроме того, Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как важный этап на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Президент также предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на удары украинских формирований по российской инфраструктуре.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar