Чем больше Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут атаковать российскую инфраструктуру, тем больше Армии России придётся делать зону безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам президента, Вооружённые силы РФ продолжают создавать зону безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Кроме того, по его словам, российские войска полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок заявил, что появление у ВСУ баллистических ракет средней дальности создаёт для российской ПВО принципиально более сложную задачу. Поводом стало сообщение Минобороны о перехвате 2 июля такого изделия, впервые применённого по объектам на территории РФ.