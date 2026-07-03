Ранее Владимир Путин заявил, что чем больше Вооружённые силы Украины будут атаковать российскую инфраструктуру, тем больше Армии России придётся делать зону безопасности. Вооружённые силы РФ продолжают создавать зону безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Кроме того, по его словам, российские войска полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики.