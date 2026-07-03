Путин заслушал доклады командующих группировками по направлениям СВО
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Президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по направлениям», — отметил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что чем больше Вооружённые силы Украины будут атаковать российскую инфраструктуру, тем больше Армии России придётся делать зону безопасности. Вооружённые силы РФ продолжают создавать зону безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Кроме того, по его словам, российские войска полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики.
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