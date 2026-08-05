Новая перестановка в Минобороны: Болгарев возглавит группировку «Восток»

Генерал-майор Пётр Болгарев возглавит группировку войск «Восток» в зоне специальной военной операции. О новом назначении объявил президент России Владимир Путин.

«Группировкой „Восток“ будет командовать Болгарев», — заявил глава государства на совещании с руководством Министерства обороны.

Ранее Болгарев командовал 5-й Краснознамённой общевойсковой армией Восточного военного округа. В открытых официальных сообщениях он упоминается в звании генерал-майора.

На посту командующего «Востоком» Болгарев сменит Андрея Иванаева. Путин сообщил, что Иванаев теперь возглавит группировку войск «Центр».

Кадровые решения были объявлены на совещании, посвящённом совершенствованию структуры Минобороны. В нём участвовали министр обороны, начальник Генштаба, командующие и начальники штабов группировок «Центр» и «Восток».

Ранее Life.ru рассказывал о назначении Андрея Иванаева командующим группировкой «Восток». Он руководил ею с конца 2024 года, а теперь перейдёт на командование группировкой «Центр».