Новый командующий войсками «‎Восток» доложил Белоусову о взятии 300 квадратов земли

Командовать «Восточной» группировкой ВС РФ начал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Он доложил, что в результате эффективного применения высокоточных средств поражения и ударных БПЛА солдатами «‎Востока» ВСУ несут существенные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России о поездке главы военного ведомства Андрея Белоусова в зону ответственности этой группы войск.

Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России

«Командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил Министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров», — уточнили в МО РФ.

Андрей Иванаев родился в 1972 году в Уральске Казахстанской АССР. Отучился в Челябинском высшем танковом командном училище, окончил Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Был командиром танкового взвода в Закавказском военном округе. Дослужился до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе.

С 2013 года Иванаев возглавлял окружной учебный центр в Восточном военном округе, а с 2017 года стал начальником штаба и заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. Имеет опыт участия в боевых действиях. На его личном счету орден «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

Раньше этот пост занимал генерал-лейтенант Михаил Носулев. 52-летний Иванаев, в свою очередь, до этого был командующим 20-й общевойсковой армией.