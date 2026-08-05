Sohu: Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы скрыть ситуацию на фронте
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Главарь киевского руководства Владимир Зеленский занижает данные о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ), чтобы скрыть нехватку личного состава и положение украинской армии на фронте. Такую оценку опубликовал портал Sohu.
Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что за четыре с половиной года боевых действий ВСУ потеряли 50 тыс. человек. Автор материала счёл эту оценку несопоставимой с интенсивностью конфликта и обстановкой на передовой.
Портал также обратил внимание на сложности с эвакуацией раненых и ограниченные возможности полевой медицины. По мнению автора, при заявленном уровне потерь Киев не стал бы активно набирать новых военнослужащих.
«Терпимость общества к войне достигла своего предела», — отмечается в материале.
Sohu связал публикацию низких показателей с политическими задачами украинского руководства. Автор считает, что власти пытаются снизить антивоенные настроения на фоне принудительной мобилизации и большого числа пропавших без вести.
В материале также говорится, что Киев стремится поддерживать представление о возможности победы ВСУ. По оценке автора, это необходимо украинским властям для сохранения внешней поддержки. Недоверие зарубежных партнёров к официальным данным может повлиять на их дальнейшие решения.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что Киев занижает данные о потерях в рядах ВСУ. По его оценке, безвозвратные потери украинской армии превысили 1 млн человек без учёта тяжелораненых и получивших инвалидность. Эксперт также допустил, что часть погибших украинские власти учитывают как пропавших без вести.
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